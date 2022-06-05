Фото Чубайса в супермаркете на Кипре стало мемом в сети

Экс-глава «Роснано» Чубайс с пустой тележкой в супермаркете на Кипре стал мемом в сети

Фотография экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, на которой он запечатлен с пустой тележкой в супермаркете на Кипре, стала мемом. На публикации, появившиеся в соцсетях и Telegram-каналах, обратили внимание в Medialeaks.

Как отмечает издание, интернет-пользователи посмеялись над загадочным видом политика и пошутили, что именно так выглядит небогатый пенсионер из России во время совершения покупок.

В Telegram-канале «Стрелец-Молодец» поразмышляли, о чем мог бы думать Чубайс. Авторы предположили, что политик не может решить, что купить, и ходит по супермаркету два часа: «Что бы купить? Два часа уже хожу. Воняет чем-то. Айтишниками. А где гречка? Авдотье позвоню. Кефир она хочет, вино пей». В другом меме посчитали, что политик мечтал в магазине о пиве.

Помимо этого, юзеры Telegram «заметили» политика, разгружающим ящик с пивом, подчеркнули, как органично он вписался в семейство сурикатов, и даже поместили Чубайса за решетку, изобразив, что политик с надменным взглядом стоит поодаль от сокамерников. Один из пользователей Twitter с ником @LexxLoki решил, что с таким загадочным видом Чубайса можно встретить на выходе из кипрского банка с тележкой, полной денег. Другие предположили, что политик помнит скромный ассортимент продуктов в советских магазинах и может радоваться многообразию колбас. «Вот они, 300 сортов колбасы. Сбылась мечта детства», — подписал картинку @ZlajaPanda.

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter разглядели в президенте Франции Эммануэле Макроне сходство с героем американского ситкома «Офис» Майклом Скоттом, которого сыграл Стив Карелл.