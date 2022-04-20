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Макрон превратился в мем из «Офиса»

Пользователи Twitter разглядели сходство между Макроном и героем сериала «Офис» Скоттом

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Пользователи Twitter разглядели в президенте Франции Эммануэле Макроне сходство с героем американского ситкома «Офис» Майклом Скоттом, которого сыграл Стив Карелл. Ветка с мемами, основанными на их общих чертах, появилась в сети.

Французские СМИ уже окрестили Макрона двойником Скотта. В сериале Скотт показан как очень общительный менеджер, который любит находиться в центре внимания. Например, в меме Макрон окружен африканскими детьми — в этом увидели параллель с серией, где Скотт в офисе принимает у себя детей. Также пользователи сети не обошли стороной тот факт, что Макрон постоянно проводит телефонные переговоры с лидерами других стран — чрезмерной любовью к переговорам обладал и герой Карелла.

Помимо этого, юзеры нашли сходство между сценой, где Скотт едет в машине со своим заместителем Дуайтом Шрутом, и поездкой Макрона на гольф-каре с президентом России Владимиром Путиным. Глава Пятой республики, как и Скотт, на фотографии сидит за рулем. Поцелуй французского лидера с женой Брижит также превратился в мем.

Ранее Макрон с щетиной и в толстовке на работе стал мемом в сети. На размещенных кадрах видно, что вместо делового костюма политик надел неформальный наряд: толстовку цвета хаки и темно-синие джинсы. Помимо этого, на его лице появилась щетина. Юзеры обратили внимание на изменения в стиле Макрона и принялись публиковать мемы с его новым образом в соцсетях.

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Варвара Кошечкина
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