Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон вновь захотел позвонить Путину

Разговор президента Франции Макрона с Владимиром Путиным запланирован на 29 марта
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Laurie Dieffembacq / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь захотел позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщил официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, разговор запланирован на 29 марта. Лежандр напомнила, что у французского лидера уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России. По ее словам, Франция намерена сохранять открытым «этот канал для диалога».

Ранее Париж уже не раз инициировал телефонные переговоры с Москвой. Макрон пояснял, что готов продолжать диалог с российским коллегой «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине. Он также заявил, что Франция не является участником конфликта и никогда им не станет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Пентагон назвал Россию острой угрозой для США
На Украине предложили запретить «пророссийские партии»
Трюдо и Зеленский обсудили новые санкции против России
США заявили об отсутствии планов применять самолеты РЭБ в Европе против России
Минтранс предложил передавать ФСБ данные агрегаторов такси о поездках
Вучич рассказал о не поддерживающих Украину сербах
При офисе Зеленского создадут группу для оценки эффекта антироссийских санкций
Макрон вновь захотел позвонить Путину
Француз вступил в перепалку с Макроном из-за роста цен
Известная актриса вспомнила о насторожившей ее в Москве вещи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.