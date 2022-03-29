Макрон вновь захотел позвонить Путину

Разговор президента Франции Макрона с Владимиром Путиным запланирован на 29 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь захотел позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщил официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр, передает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, разговор запланирован на 29 марта. Лежандр напомнила, что у французского лидера уже состоялась серия продолжительных разговоров с президентом России. По ее словам, Франция намерена сохранять открытым «этот канал для диалога».

Ранее Париж уже не раз инициировал телефонные переговоры с Москвой. Макрон пояснял, что готов продолжать диалог с российским коллегой «столько, сколько потребуется», чтобы добиться прекращения огня на Украине. Он также заявил, что Франция не является участником конфликта и никогда им не станет.