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Оценена вероятность появления усиливающих заразность оспы обезьян мутаций

Вирусолог Альтштейн не исключил появления мутаций, усиливающих заразность оспы обезьян

Фото: Pixabay

Вирусолог, главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, оценивая в беседе с ТАСС вероятность появления усиливающих заразность оспы обезьян мутаций, рассказал, что нельзя полностью исключать такую возможность.

«Категорический отрицательный ответ на этот вопрос кажется мне легкомысленным, конечно, потому что мутации — это дело очень случайное, и исключить мутации, усиливающие вирус, на 100 процентов невозможно. Но вероятность таких усиливающих мутаций очень низкая, особенно учитывая не очень большие масштабы вспышки этого заболевания», — заявил специалист.

Ранее профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский назвал фактор, который, по его мнению, поможет замедлить распространение обезьяньей оспы на территории России. Он отметил, что преимуществом является то, что большая часть населения привита от натуральной оспы.

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Марина Совина
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