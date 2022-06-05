Госдеп разрешил двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Reuters: Госдеп разрешил компаниям Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу

Государственный департамент США дал разрешение двум компаниям, итальянской Eni и испанской Repsol, поставлять нефть из Венесуэлы в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к этому делу.

Решение было принято на фоне ограничений на поставки нефти из России, принятых Европейским союзом (ЕС). Госдеп позволили двум компаниям перевозить в Европу венесуэльскую нефть в обмен на непогашенные долги Каракаса и вычеты из издержек по дивидендам.

Источники Reuters отмечают, что объемы поставок нефти из Венесуэлы, которые смогут себе позволить Eni и Repsol по указанным условиям будут незначительными и не смогут ощутимо повлиять на мировые цены на нефть. Поставки из Венесуэлы в Европу возобновятся в июле.

3 июня Евросоюз согласовал шестой пакет антироссийских санкций после начала специальной военной операции на Украине. Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти, закупки которой Европа планирует прекратить через полгода, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.