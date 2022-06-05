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В католической церкви в Нигерии произошел мощный взрыв

В Нигерии произошел мощный взрыв в католической церкви

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

В католической церкви Святого Франциска в городе Ово на юго-западе Нигерии произошел мощный взрыв. Об этом сообщила нигерийская газета This Day.

По информации издания, есть погибшие и раненые. Уточняется, что взрыв мог унести жизни около 50 человек. Издание предполагает, что этот взрыв мог быть осуществлен террористами.

27 мая в восточной части Буркина-Фасо боевиками исламских экстремистских формирований были убиты около 50 человек из числа мирных жителей. Губернатор Восточной области Буркина-Фасо полковник Хьюберт Ямеого заявил, что вооруженные силы продолжают спецоперацию по выявлению и нейтрализации боевиков в Западной Африке.

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Николай Чигасов
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