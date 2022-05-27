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Исламские экстремисты в Западной Африке убили десятки мирных жителей

Около 50 человек погибли в результате нападения исламских экстремистов в Буркина-Фасо

Фото: Vincent Bado / Reuters

В восточной части Буркина-Фасо боевиками исламских экстремистских формирований убиты около 50 человек из числа мирных жителей. Об этом передает агентство AFP.

«Жители поселка Маджоари, блокированного экстремистами, пытались его покинуть, однако стали объектом атаки боевиков. Согласно предварительным данным, убиты около 50 мирных жителей», — сообщил губернатор Восточной области Буркина-Фасо полковник Хьюберт Ямеого. Он добавил, что вооруженные силы продолжают спецоперацию по выявлению и нейтрализации боевиков в Западной Африке.

17 мая боевики на границе Мали совершили подобное нападение, в результате погибли десятки человек и сотрудники полиции, которые пытались защитить мирных жителей.

В январе президент Буркина-Фасо Рош Марк Криастиан Каборе был свергнут мятежными войсками. Военные объявили о роспуске правительства и приостановке действия конституции страны. Также армия закрыла все наземные и воздушные границы. Новый глава государства подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба объявил восстановление безопасности его главным приоритетом, однако после нескольких недель относительного спокойствия рейды джихадистов возобновились.

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Дмитрий Сотак
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