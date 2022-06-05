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В США заявили о необходимости перестать поддерживать Украину оружием

Колумнист NYT Даутхэт: США пора перестать поддерживать Украину оружием

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Властям США пора перестать поддерживать Украину оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта. Об этом написал колумнист газеты The New York Times Росс Даутхэт.

«Наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения», — указал он, предположив, что в скором времени конфликт перейдет в замороженную стадию.

Кроме того, заявил Даутхэт, Вашингтону следует прекратить оказывать поддержку Украине в одиночку и заставить Евросоюз вносить более значимую лепту в этот процесс.

«Опасность состоит в том, что практические достижения нашей воинственной политики могут создать почву для обратного типа теоретизирования — слепой самонадеянности, которая пустит по ветру наш все еще предварительный успех», — резюмировал автор.

Спецоперация Вооруженных сил России на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

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Игорь Дмитров
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