Названы разрушители сделки ОПЕК+

Аналитик ФНЭБ Юшков заявил, что сделку ОПЕК+ пытаются разрушить снаружи

Сделку ОПЕК+ в попытке исключить Россию пытаются разрушить снаружи, поскольку изнутри участники сохраняют консолидацию. Об этом заявил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что сделка, ограничивающая добычу нефти, невыгодна в первую очередь для США. Причиной он назвал рост и так рекордно высоких цен на бензин и разгон инфляции, вызывающие недовольство населения и снижающие шансы президента США Джо Байдена и демократов победить на выборах в 2024 году.

«Внутри же ОПЕК+ мы пока видим довольно консолидированную позицию. Большинство стран-участников, особенно страны Ближнего Востока, и Саудовская Аравия, в частности, предпочитают сохранять нейтралитет в этом конфликте России и Запада», — указал Юшков.

Эксперт резюмировал, что нарушение договоренностей с Россией грозит разрушением сделки, что не выгодно ее участникам.

Противоположное мнение высказал в беседе с «Лентой.ру» глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Исключение России из сделки ОПЕК+ выгодно ее членам, поскольку сегодня страна является балластом для всего картеля, а поставляемые ею объемы остальные государства смогут перераспределить между собой, полагает он.

