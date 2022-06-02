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Исключение России из ОПЕК+ сочли выгодным для организации

Экономист Баженов счел возможным исключение России из ОПЕК+

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Исключение России из сделки ОПЕК+ возможно, поскольку сегодня страна является балластом для всего картеля, а поставляемые ею объемы остальные государства смогут перераспределить между собой, считает экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти при одном условии — если Россия снизит ее из-за санкций, введенных Западом против нее. Об этом заявила Financial Times (FT) со ссылкой на пять источников, близких к ситуации.

Неустойчивость картелей

«Саудовская Аравия легко сможет заместить объемы России, — считает Баженов. — У нее достаточно много легко извлекаемых запасов, так что нарастить добычу не представляет серьезного труда, это не космическая задача. Кроме того, Россия является балластом для картеля ОПЕК+, страны понимают, что ее проще взять и исключить, чем пытаться договариваться. Тем более на эту ситуацию смотрят в контексте общей возможности по поставкам, когда ключевой потребитель делает публичные заявления об отказе от российской нефти».

Процесс отказа от российской нефти, как считает аналитик, будет небыстрым, до конца года Россия не ощутит негативных последствий, особенно с учетом того, что часть объемов можно будет перенаправить из Европы в Азию, а цены сейчас достаточно высокие.

«Серьезные последствия мы ощутим только через три-четыре года, — предположил экономист. — Это, в первую очередь, общее падение объемов добычи, снижение налоговых поступление от нефти в целом и проблемы внутри отрасли. Для ОПЕК+, в свою очередь, никаких значимых последствий не предвидится. Страны просто перераспределят объемы внутри себя. В принципе, так поступают всегда, ведь картели — очень неустойчивые образования, даже те, что существуют давно. Там всегда идет борьба за доли рынка, а теперь российскую смогут просто забрать».

Ранее в Германии рассказали о «дырах» в нефтяном эмбарго против России. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) увидела в ограничениях против Москвы «маленькие и большие» просчеты.

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Наталия Белова
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