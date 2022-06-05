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Эрдоган заявил о панике в Европе из-за спецоперации России на Украине

Президент Турции Эрдоган заявил, что из-за спецоперации РФ на Украине в ЕС началась паника

Фото: Yves Herman / Reuters

Из-за спецоперации России на Украине и в Донбассе в Европе началась паника. С таким заявлением выступил президент Турции Тайип Эрдоган, его слова приводит ТАСС.

Эрдоган противопоставил Европу Турции и заявил, что его страна уже долгие годы успешно справляется с последствиями войны в Сирии.

«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе», — заявил турецкий лидер.

Ранее в конце мая президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине. Турецкий лидер заявлял, что его страна готова сформировать мониторинговый механизм ситуации на Украине.

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Валерий Розенберг
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