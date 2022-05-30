Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президенты России и Турции обсудили события на Украине в ходе телефонного разговора

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, сообщило агентство Anadolu.

«Глава турецкого государства указал на необходимость шагов по скорейшему восстановлению фундамента мира между Россией и Украиной, минимизации негативных последствий войны и формирования атмосферы доверия между сторонами», — сказано в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений.

Ранее Эрдоган сообщил, что он планирует провести переговоры с Путиным, а также с лидером Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, Россия заинтересована в обсуждении вопроса вступления скандинавских стран в НАТО — в частности, граничащей с РФ Финляндии.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что телефонный разговор президентов России и Турции не предполагает участия Зеленского. Он пояснил, что переговоры пройдут в двустороннем формате.

