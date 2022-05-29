Зеленский не поучаствует в разговоре Путина и Эрдогана
Песков уточнил, что переговоры Путина и Эрдогана не предполагают участия Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предполагает участия в нем главы Украины Владимира Зеленского, уточнил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он пояснил, что переговоры пройдут в двустороннем формате.
Ранее Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится 30 мая.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 мая о желании провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины.