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Зеленский не поучаствует в разговоре Путина и Эрдогана

Песков уточнил, что переговоры Путина и Эрдогана не предполагают участия Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана не предполагает участия в нем главы Украины Владимира Зеленского, уточнил «Интерфаксу» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что переговоры пройдут в двустороннем формате.

Ранее Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится 30 мая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 мая о желании провести телефонные переговоры с лидерами России и Украины.

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Антон Похиляк
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