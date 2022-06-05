25 человек погибли при пожаре на складе в Бангладеш

При пожаре на складе в Бангладеш погибли 25 человек, более 400 ранены

Мощный пожар охватил склад в порту Читтагонг в Бангладеш, из-за возгорания погибли 25 человек. Об этом сообщает глава департамента здравоохранения страны Хасан Шахрияр, его слова приводит ТАСС.

После возгорания в ночь на 5 июня на складе прогремел сильный взрыв. Общее число пострадавших превысило 400 человек.

По словам Шахрияра, пятеро из погибших — пожарные.

«В результате пожара погибли 25 человек (...)/ Ожидается, что число погибших может увеличиться», — сообщил глава департамента здравоохранения. Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание.

Известно, что на складе среди прочего хранились контейнеры с химикатами.

Похожий инцидент произошел 4 августа 2020 года в порту Бейрута — тогда взорвался груз аммиачной селитры. Погибли около 190 человек, более шести тысяч получили ранения, были разрушены тысячи жилых домов.