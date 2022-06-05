В США заявили о риске остаться без оружия из-за решения Китая

Fox News: Китай оставит США без оружия при прекращении поставок редкоземельных минералов

Если Китай, который контролирует почти 90 процентов мировых поставок редкоземельных минералов, примет решение прекратить их продажу в США, то американские военные останутся без оружия. О таком риске пишет Fox News.

«Без этого ресурса перестанут летать самолеты, остановятся танки, а у военных могут возникнуть проблемы со связью», — заявлено в материале.

Среди военной техники, производству которой угрожает прекращение поставок редкоземельных минералов, перечислены, в частности, истребители пятого поколения F-35, танки M1Abrams и ракеты класса «земля-воздух». Отмечается, что «монополия Пекина на редкоземельные минералы угрожает национальной безопасности США».

При этом внутри США производство и добыча этих минералов ограничена из-за жесткого экологического законодательства. Американский сенатор Том Коттон предупредил, что запасов Пентагона хватит максимум на год.

Ранее сообщалось, что китайские аналитики из Института финансовых исследований Чунъяана при университете Жэньминь посоветовали руководству КНР быть готовым к сценарию военного конфликта с США. Они призвали Пекин избавиться от иллюзий избежать конкуренции с Вашингтоном и уже искать способы снижения напряженности между странами. По их данным, конфликт на Украине усилил опасения Соединенных Штатов в отношении Китая и повысил риск «тотальной» конфронтации межу двумя державами.