Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китайские аналитики посоветовали Пекину быть готовым к военному конфликту с США

South China Morning Post: Китай должен быть готов к сценарию военного конфликта с США

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китайские аналитики из Института финансовых исследований Чунъяана при университете Жэньминь посоветовали КНР быть готовой к сценарию военного конфликта с США. Об этом сообщает South China Morning Post.

Аналитический центр призвал Пекин избавиться от иллюзий избежать конкуренции с Вашингтоном и уже искать способы снижения напряженности между странами. По его данным, конфликт на Украине усилил опасения Соединенных Штатов в отношении Китая и повысил риск «тотальной» конфронтации межу двумя державами.

Материалы по теме:
С оси Си. Си Цзиньпин строит великий Китай. Что ждет страну в эпоху процветающего тоталитаризма?
С оси Си.Си Цзиньпин строит великий Китай. Что ждет страну в эпоху процветающего тоталитаризма?
25 декабря 2021
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021

«Чтобы ответить на масштабное конкурентное наступление президента США Джо Байдена, Китай должен отказаться от своих иллюзий и приложить все усилия для защиты от возможности окончательной демонстрации высокоинтенсивной военной конфронтации», — сказано в докладе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай на данный момент является самым серьезным долгосрочным вызовом международном порядку. При этом госсекретарь указал, что Вашингтон готов расширить прямые контакты с Пекином, и надеется, что это произойдет. Более того, США не видят возможным начало холодной войны с азиатской страной и будут избегать любых конфликтов.

Блинкен также рассказал, что США в рамках Государственного департамента создадут новую структуру для координации политики по Китаю под названием China House. «Масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели», — заключил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Путин уволил пятерых генералов
Режиссер Кирилл Серебренников прокомментировал свою эмиграцию из России
Путина пригласили в Мурманск
Россиянина осудят за изнасилование и убийство пенсионерки шестилетней давности
В России установили первый в мире памятник «Сынам полков»
«Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным проектом Disney+
Путин заявил о необходимости нарастить поддержку многодетных семей
Россиянам раскрыли новые способы расплачиваться в путешествиях за рубежом
Сенатор оценил способность Зеленского вести мирные переговоры
Экономист предрек рост числа голодающих в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.