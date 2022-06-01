Китайские аналитики посоветовали Пекину быть готовым к военному конфликту с США

South China Morning Post: Китай должен быть готов к сценарию военного конфликта с США

Китайские аналитики из Института финансовых исследований Чунъяана при университете Жэньминь посоветовали КНР быть готовой к сценарию военного конфликта с США. Об этом сообщает South China Morning Post.

Аналитический центр призвал Пекин избавиться от иллюзий избежать конкуренции с Вашингтоном и уже искать способы снижения напряженности между странами. По его данным, конфликт на Украине усилил опасения Соединенных Штатов в отношении Китая и повысил риск «тотальной» конфронтации межу двумя державами.

«Чтобы ответить на масштабное конкурентное наступление президента США Джо Байдена, Китай должен отказаться от своих иллюзий и приложить все усилия для защиты от возможности окончательной демонстрации высокоинтенсивной военной конфронтации», — сказано в докладе.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай на данный момент является самым серьезным долгосрочным вызовом международном порядку. При этом госсекретарь указал, что Вашингтон готов расширить прямые контакты с Пекином, и надеется, что это произойдет. Более того, США не видят возможным начало холодной войны с азиатской страной и будут избегать любых конфликтов.

Блинкен также рассказал, что США в рамках Государственного департамента создадут новую структуру для координации политики по Китаю под названием China House. «Масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели», — заключил он.