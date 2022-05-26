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В США создадут новую структуру для координации политики по Китаю

Блинкен анонсировал создание новой структуры для координации политики по Китаю China House

Фото: Philip Fong / Reuters

США в рамках Государственного департамента создадут новую структуру для координации политики по Китаю. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

Новое подразделение получит название China House. Глава американского внешнеполитического ведомства анонсировал формирование команды, которая будет реализовывать политику по всем вопросам и регионам.

«Масштабы и размах вызовов, брошенных КНР, станут таким испытанием для американской дипломатии, какого мы еще не видели», — заключил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что Китай на данный момент является самым серьезным долгосрочным вызовом международном порядку. Госсекретарь указал на то, что Вашингтон готов расширить прямые контакты с Пекином, и надеется, что это произойдет. Более того, США не видят возможным начало холодной войны с азиатской страной и будут избегать любых конфликтов.

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Анжелика Бережная
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