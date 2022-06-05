Украина ответила на заявления Венгрии о психических проблемах Зеленского

МИД Украины попросил спикера парламента Венгрии показать справку о психическом здоровье

МИД Украины ответил на слова спикера парламента Венгрии Ласло Кевера, заявившего о психических проблемах у президента Владимира Зеленского, и попросил его показать справку о психическом здоровье. Слова официального представителя внешнеполитического ведомства Олега Николенко приводит ТАСС.

«МИД Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке», — сказал он.

По словам представителя МИД, политики из Венгрии «настойчиво продолжают поливать грязью Украину». При этом он не удивился, отметив, что «исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла».

Ранее Кевер заявил, что действия украинского лидера на посту выглядят странно. По мнению спикера венгерского парламента, Зеленский в своих обращениях выступает с позиции требований и угроз. Кевер посоветовал главе государства сменить риторику, чтобы не лишиться помощи союзников, и назвал причиной такого поведения «личную психическую проблему».