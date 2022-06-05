Стало известно о незаконной продаже западного оружия на Украине

Toronto Star: украинские чиновники незаконно продают оружие, получаемое от Запада

Украинские чиновники незаконно продают оружие, получаемое Киевом от западных стран. Об этом сообщила канадская газета Toronto Star.

Иностранные наемники и волонтеры, работающие на Украине, сообщили, что войска и экстренные службы постоянно испытывают нехватку обеспечения из-за действий чиновников. Уточняется, что власти на местах часто используют машины скорой помощи в личных целях. «Руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет, два автомата Калашникова»,— говорится в статье.

«Не хватает патронов и дополнительных магазинов для винтовок. Люди бросаются в бой в кроссовках и разномастной форме. Приобретение сильнодействующих болеутоляющих или препаратов, помогающих остановить травматическое кровотечение, практически невозможно», — заявили авторы материалы.

Ранее стало известно, что в Краматорске Донецкой области Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили офис Организации Объединенных Наций (ООН). По сообщению штаба теробороны ДНР, солдаты ВСУ захватили и принадлежавшие офису автомобили с дипломатическими номерами.