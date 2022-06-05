ВСУ захватили офис ООН в Краматорске Донецкой области

В Краматорске Донецкой области Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили офис Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики в своем Telegram-канале.

По сообщению штаба теробороны, солдаты ВСУ захватили и принадлежавшие офису автомобили с дипломатическими номерами.

«ВФУ не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеофиксацию для отчетов вышестоящему руководству», — сообщили в штабе.

Ранее российский журналист назвал место решающей битвы за Донбасс.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию бывшей советской республики, а также помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).