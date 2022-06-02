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Российский журналист назвал место решающей битвы за Донбасс

Военкор Коц назвал Славянск местом решающей битвы за Донбасс

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Местом решающей битвы за Донбасс станет город Славянск. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» (KP.RU) выразил российский военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, именно там началась война восемь лет назад.

«Мне кажется, что украинские войска на Донбассе будут все равно откатываться именно в Славянск с Краматорском. И там будет решающая битва», — заявил он.

Ранее стало известно, что силы Донецкой народной республики (ДНР) продвигаются в сторону города Славянска.

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Варвара Кошечкина
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