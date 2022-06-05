Сотрудники УСИН в Херсоне получили зарплату в рублях

Глава УСИН в Херсоне Соболь заявил, что сотрудники получили зарплату в рублях

Сотрудники Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области получили зарплату в рублях, которая оказалась в два раза выше оклада, выплачиваемого киевскими властями. Об этом рассказал глава управления Евгений Соболь, передает РИА Новости.

По его словам, заработная плата, выданная работникам УСИН российской военно-гражданской администрацией (ВГА), полностью соответствовала нормам оплаты труда сотрудников ФСИН РФ. «Всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы и даже тем, кто решил покинуть ряды нашей системы. По состоянию на 1 июня заработная плата была выплачена в полной мере по российским меркам», — добавил Соболь.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов предложил арестовать имущество сбежавших сотрудников Службы безопасности Украины, а также судей, которые принимают незаконные решения.