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В Херсонском УСИН отказались принять российских военнопленных

Херсонское УСИН не согласилось принять российских военнопленных без законных оснований

Фото: РИА Новости

Ни одно подразделение Управления службы исполнения наказаний (УСИН) в Херсонской области не согласилось принять российских военнопленных, которых украинские силовики пытались определить в колонии без законных оснований. Об этом рассказал начальник УСИН по Херсонской области Евгений Соболь, передает РИА Новости.

«К нам привезли из ИВС (изолятор временного содержания) несколько военнопленных, но мы отказались их принимать», — рассказал Соболь.

По его словам, киевские силовики привезли 30 человек, которых УСИН разместило. Однако военнопленных, которых, как утверждает начальник управления, было два или три, брать не стали. «Я считаю, это провокация как минимум», — заявил он.

Ранее Соболь рассказал, что сотрудники УСИН по Херсонской области получили зарплату в рублях, которая оказалась в два раза выше оклада, выплачиваемого киевскими властями. Она, по его словам, полностью соответствовала нормам оплаты труда сотрудников ФСИН РФ.

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Алевтина Запольская
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