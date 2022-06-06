Раскрыта стоимость арендованного на время суда с Деппом особняка Эмбер Херд

Daily Mail: на время суда с Деппом Херд арендовала элитный особняк за $22 тыс. в месяц

Американская актриса Эмбер Херд на время судебного разбирательства с бывшим мужем, актером Джонни Деппом, снимала роскошный особняк в штате Вирджиния в США. Данные об арендованной недвижимости звезды раскрыли в Daily Mail.

По данным издания, дом площадью 1207,7 квадратных метра расположен в 25 минутах езды от здания суда. На прилегающем участке в 40 соток есть теннисный корт, а в здании — домашний кинотеатр, восемь спален, девять ванных комнат, два отдельных санузла, SPA и пара широких лестниц. Аренда этого элитного жилья, по данным источников, стоит 22 тысячи долларов в месяц (более 1,3 миллиона рублей).

Информация о роскошной недвижимости, которой пользовалась Херд во время процесса, появилась на фоне новостей о неспособности актрисы выплатить Деппу проигранные в суде несколько миллионов долларов.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд завершился 1 июня. Актер требовал от бывшей супруги 50 миллионов долларов за неправдивые обвинения в домашнем насилии. Херд подала встречный иск и потребовала от Деппа 100 миллионов долларов. Присяжные встали на сторону актера и взыскали с его бывшей жены 10,35 миллиона долларов.