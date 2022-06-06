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Россиянина отправили в СИЗО за убийство разнорабочего из пневматической винтовки

В Астрахани мужчину отправили в СИЗО за убийство разнорабочего из пневматической винтовки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Астрахани 57-летнего местного жителя отправили в СИЗО по подозрению в убийстве 67-летнего знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По версии следствия, двое разнорабочих проживали на территории крестьянско-фермерского хозяйства рядом с поселком Пойменным в Приволжском районе. 31 мая этого года между мужчинами возник конфликт, во время которого фигурант схватил пневматическую винтовку и не менее двух раз выстрелил из нее в голову потерпевшего. От полученного ранения он скончался спустя несколько дней.

После этого астраханца задержали и возбудили в отношении него дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что под Нижним Новгородом 27-летнему разнорабочему из Узбекистана дали пожизненный срок за убийство семьи из четырех человек и разбой.

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Елизавета Новикова
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