Убившему семью из четырех человек уроженцу Узбекистана дали пожизненный срок

Под Нижним Новгородом дали пожизненное убившему семью из четырех человек разнорабочему

Под Нижним Новгородом 27-летнему мужчине дали пожизненный срок за убийство семьи из четырех человек и разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Круглова.

В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что подсудимый — уроженец Узбекистана. Он признал вину в содеянном.

По данным следствия, преступление было совершено 28 февраля прошлого года в поселке Кудьма Приокского района. Подсудимый, который работал разнорабочим, из корыстных побуждений напал в гараже на 63-летнего пенсионера, несколько раз ударил его ножом и задушил удавкой. Затем он проник в дом и несколько раз ударил по голове его 62-летнюю жену, после чего задушил ее. Затем он зарезал их 41-летнюю дочь и задушил 6-летнего внука. После этого он забрал деньги и ценности на сумму более 35 миллионов рублей и скрылся с места преступления.

1 марта 2021 года его задержали на территории Владимирской области. Позже следователи установили, что преступник заранее готовился к убийству: накануне преступления он специально изготовил металлическую удавку и нашел нож.

Как пишет издание Mash, мигрант, согласно его показаниям, решился на преступление из-за того, что ему в течение пяти лет не отдавали паспорт. Деньги же он забрал потому, что хотел устроить свадьбу на родине в Узбекистане.