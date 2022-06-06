Названа причина массовой гибели пчел в российском регионе

Эколог Голубитченко: кубанские пчелы массово гибнут из-за химикатов на полях

В Кубани начали массово гибнуть пчелы. Член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко назвал причину смерти насекомых, его слова передает KP.RU.

Первый случай массовой гибели пчел зафиксировали в станице Раевская. Россияне поделились видео, на котором летящие насекомые падают на землю. То же самое происходит в Абрау-Дюрсо. Местные пасечники пытались спасти опылителей, но безрезультатно.

По словам Голубитченко, причиной смерти пчел является отравление пестицидами, которыми обрабатываются поля. Это происходит из-за того, что владельцы устанавливают пасеки в неподходящих условиях. Наиболее часто ульи появляются около виноградных, яблоневых и черешневых садов с высокой химической нагрузкой. Даже при обработке полей не чаще двух раз в неделю нельзя избежать попадания пестицидов на цветение.

«Химизация сельского хозяйства дошла до такой степени, что обработка идет по технологичным картам», — пояснил эколог. Он отметил, что отравления пчел не всегда заканчивается летальным исходом, однако попавшие под влияние химикатов и выжившие насекомые впоследствии тяжело болеют. Голубитченко подчеркнул, что мед, собранный такими пчелами, опасен для потребления — он содержит пестициды.

В феврале британские ученые сообщили, что насекомые оказались в опасности из-за раннего цветения растений. Жизненные циклы растений и зимующих или мигрирующих насекомых, птиц и диких животных перестали совпадать. При отсутствии быстрой адаптации к новым условиям это может привести к гибели многих видов, в том числе пчел.

