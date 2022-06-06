Экономист оценил значение дефицита алмазов на мировую экономику

Экономист Рожанковский не видит проблем для мировой экономики из-за дефицита алмазов

Рынок алмазов является ситуативным: когда мировая экономика не испытывает трудностей, то алмазная отрасль процветает. Но сегодня глобальная экономика испытывает большие проблемы, поэтому люди не стремятся приобретать алмазы, оценил ситуацию управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский. В беседе с «Лентой.ру» экономист подчеркнул, что не видит проблемы для мировой экономики от дефицита алмазов.

Ситуативный рынок

6 июня стало известно, что глобальный дефицит алмазов усилился, потому что Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — Индию и Европу. Лидер российского рынка АЛРОСА находится под санкциями, из-за которых возникают проблемы с оплатой при поставках в Индию. Тем не менее падение доходов российских производителей оказалось во многом компенсировано ростом цен, усилившимся из-за нехватки сырья.

Алмазы — это ситуативный рынок, который не является критическим Владимир Рожанковский экономист

«Ювелирные изделия и драгоценности хорошо развиваются, когда в мировой экономике все хорошо, когда люди богатеют и так далее. Алмазная отрасль уже схлопнулась в 2 раза в течение всего коронавируса, потому что многие потеряли свои состояния. Сейчас началась вторая волна проблем мировой экономики», — считает Рожанковский.

При этом экономист отмечает, что в ближайшем будущем проблемы с оплатой с Индией должны разрешиться.

«Индусы могут брать в ассигнацию алмазы у АЛРОСА, продавать за доллары и делить выручку. Я не думаю, что здесь есть какая-то проблема», — предположил он.

Владимир Рожанковский подчеркнул, что проблемы алмазной отрасли не являются серьезными для глобальной экономики.

Это проблема АЛРОСА, но для глобальной экономики это не проблема Владимир Рожанковский экономист

«Если говорить о крупных продажах, то такая продажа идет одна за полгода. Мелкая россыпь вообще не испытывает критичных проблем, потому что спроса на нее нет уже достаточно давно», — сказал экономист.

Проблемы сегодняшней экономики

Экономист перечислил проблемы, с которыми сегодня столкнулась мировая экономика.

«Сейчас проблемы: это продовольственный кризис, это неурожай пшеницы, это блокировка портов. Без еды сейчас население беднейших стран мира начнет бунтовать, начнутся революции. Вот об этом действительно следует думать», — заключил Рожанковский.

В середине мая Bloomberg сообщил, что на фоне санкций против России в алмазной отрасли началась неожиданная паника в целой отрасли.