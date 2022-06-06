Борис Джонсон назвал результаты голосования по вотуму доверия хорошими для Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался о результатах голосования по вотуму доверия. Об этом сообщает BBC News.

Политик назвал результаты голосования «хорошими для политики и страны». «Не забывайте, когда я впервые баллотировался на пост лидера партии тори, я не получил такой большой поддержки от своих коллег в парламенте, мы опираемся на это», — сказал он.

Джонсон заявил, что не планирует проводить досрочные выборы после голосования по вотуму недоверия. Он добавил, что намерен сосредоточиться на задачах работы правительства.

Ранее стало известно, что Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании по итогам голосования правящей консервативной партии по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.