Джонсон сохранил пост премьера Великобритании

Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия премьер-министру Великобритании Джонсону

Борис Джонсон сохранил пост премьер-министра Великобритании по итогам голосования правящей консервативной партии по вопросу вынесения вотума недоверия главе правительства. Об этом сообщает BBC News.

Голосование проходило тайно в Палате общин. Представители консерваторов не смогли набрать достаточного количества голосов для вынесение вотума недоверия лидеру партии. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.

Правящая в Великобритании Консервативная партия начала голосование о доверии своему лидеру Борису Джонсону в понедельник, 6 июня. Среди причин недовольства премьером указываются вечеринки, которые проходили на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений. По данным Reuters, как минимум 145 консерваторов публично поддержали политика в начале голосования.