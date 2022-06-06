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В США объявили режим ЧС из-за проблем с электричеством

Президент США Байден объявил ЧС из-за потенциальной нехватки электрогенерирующих мощностей

Фото: Jonathan Hanna / Unsplash

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации из-за проблем с производством электроэнергии и потенциальной нехватки мощностей, следует из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

В сообщении отмечается, что решение принято «в связи с угрозами доступности мощностей для генерации электроэнергии, достаточных для удовлетворения ожидаемого спроса со стороны потребителей». Риски в Вашингтоне объясняют влиянием нескольких факторов: речь идет о глобальном энергетическом кризисе, последовавшем за началом российской военной операции на Украине, а также экстремальных погодных условиях в самих США, связанных с изменением климата. В некоторых частях страны засуха и высокие температуры одновременно негативно сказываются на генерации и увеличивают спрос на электроэнергию.

Новые мощности должны появляться в США заранее, чтобы справиться с будущим спросом, отмечается в сообщении. Одним из самых перспективных направлений является развитие солнечной энергетики, однако планам может угрожать нехватка солнечных модулей, большей частью импортных. В 2020 году три четверти поставок из-за рубежа также обеспечивали страны Юго-Восточной Азии, но затем с ними возникли проблемы, пояснили в Белом доме. Теперь импорт ряда необходимых компонентов из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама освобождается от ввозных пошлин сроком на 24 месяца, что, как рассчитывает Вашингтон, должно исправить ситуацию и позволить нарастить выработку электроэнергии.

На ситуации с генерацией электричества сказываются и растущие цены на газ, остающиеся в последние недели на уровне многолетних максимумов на фоне незначительных темпов роста добычи, значительного экспорта сжиженного природного газа и низкого уровня заполненности хранилищ. Ранее для генерации вместо газа мог использоваться более дешевый уголь, однако из-за экологических требований многие угольные электростанции закрываются.

Инфляция, рост цен и кризис


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Платон Щукин
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