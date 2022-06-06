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В колене фитнес-модели разглядели лицо Арнольда Шварценеггера

Daily Star: в колене фитнес-модели Анны Лимы разглядели черты лица Арнольда Шварценеггера

Фото: @love_lifeanne

Пользователи сети разглядели в мускулистой ноге бразильской фитнес-модели Анны Лимы внешность актера Арнольда Шварценеггера. Об этом пишет Daily Star.

34-летняя спортсменка призналась, что была удивлена, когда стала получать десятки комментариев о том, что рельеф ее колена напоминает черты лица известного американского культуриста. «Даже мой бойфренд сказал, что видит Шварценеггера в моих мышцах, но я нахожу это абсурдным», — отметила она.

Фото: @love_lifeanne

Девушка рассказала, что теперь тоже замечает силуэт актера в очертаниях своих ног и не может избавиться от этой мысли. «Все это крайне странно, но я спокойно отношусь к подобным комментариям. Я просто тренируюсь, и мои ноги выглядят таким образом», — добавила Лима.

Как сообщается в материале, данное явление имеет научное обоснование и называется парейдолией. Упомянутый термин обозначает вид оптических иллюзий, при которых люди видят лица и другие несуществующие образы в реальных предметах.

В апреле британский блогер повернулся спиной к камере и удивил подписчиков размером своих ягодиц. Мужчина позировал на камеру в легинсах, которые подчеркнули его фигуру и рельефные мышцы. Поклонницы озадачились, заметив, что формы спортсмена чересчур объемны и напоминают женские.

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Полина Гераскина
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