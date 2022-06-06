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В московском метро начали бесплатно раздавать воду

Дептранс Москвы: на станции метро «Комсомольская» можно бесплатно взять питьевую воду

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

На станции «Комсомольская» московского метрополитена начали раздавать бесплатную питьевую воду. Об этом рассказал столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

Как следует из публикации, инициатива связана с ремонтом вестибюля. Помимо возможности взять воду, на станции появились новые турникеты,
которые принимают банковские карты — оплата теперь проходит в два раза быстрее. Кроме того, в отдельную зону вынесли пять турникетов с системой Face Pay. В Дептрансе напомнили, что из-за ремонта вестибюля переход от Ярославского вокзала к станции «Комсомольская» будет закрыт до осени.

Ранее в Дептрансе сообщили, что новые московские транспортные карты «Тройка» будут выпускать с пометкой «V» — она будет означать, что устройство работает на отечественном чипе. Поставлять микросхемы будет ООО «МСП» — с ним Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на выпуск «Троек».

По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, первая тысяча карт с новыми чипами уже поступила в московские кассы, а в июне поступит еще партия в количестве 200 тысяч экземпляров. В планах ведомства до 2027 года выпустить 19 миллионов транспортных карт с российскими микросхемами.

Нина Ташевская
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