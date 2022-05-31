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Новые московские карты «Тройка» пометят «V»

Дептранс Москвы сообщил, что на новых картах «Тройка» появится «V»

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Новые транспортные карты «Тройка» в Москве будут выпускать с пометкой «V». Об этом рассказал столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в своем Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что карты с таким символом будут работать на чипах отечественного производства. Поставлять микросхемы будет ООО «МСП» — с ним Московский метрополитен заключил пятилетний контракт на выпуск «Троек».

По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, первая тысяча карт с новыми чипами уже поступила в московские кассы, а в июне поступит партия в еще 200 тысяч экземпляров. В планах ведомства до 2027 года выпустить 19 миллионов «Троек» с российскими микросхемами.

«Замена чипа никак не скажется на работе карт — весь функционал останется прежним. Также до конца этого года мы совместно с МСП разработаем более современный чип для транспортной и банковской сфер. Он позволит нам внедрять еще больше удобных современных билетных решений для пассажиров», — добавил Лискутов.

В начале мая Дептранс предложил распространить систему оплаты с помощью биометрии лица FacePay на покупку билетов в кассах метро Москвы. Однако для внедрения технологии потребуется доработать программное обеспечение — стоимость таких работ оценили в 15,1 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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