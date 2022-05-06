Оплате с помощью лица нашли новое применение в метро Москвы

Дептранс предложил распространить систему оплаты FacePay на билетные кассы метро Москвы

Оплате проезда с помощью лица нашли новое применение в метро Москвы — ее предложили распространить на покупку билетов в кассах. Тендер Дептранса столицы на доработку программного обеспечения для масштабирования системы FacePay обнаружил «Коммерсантъ».

Стоимость работ оценили в 15,1 миллиона рублей, а подать заявку на участие претенденты могут до 15 июня. В документах сказано, что речь идет о распространении оплаты по лицевой биометрии на все кассы метро, оборудованные автоматизированными рабочими местами. При этом речь идет лишь о доработке системы, а не о закупке дополнительного оборудования. Ожидается, что потенциальный исполнитель закончит работу к октябрю 2022 года.

«Сейчас мы активно работаем над расширением и внедрением Face Pay на МЦК и речном транспорте. Для обеспечения бесперебойной работы всех систем требуется доработка программного обеспечения, о чем, собственно, и идет речь в этой закупке», — пояснили в Дептрансе Москвы.

Директор центра разработки программного обеспечения Artezio Дмитрий Паршин считает, что доработать систему потребовалось из-за увеличения нагрузки на нее — раньше FacePay работал только на турникетах метро, а теперь распространится на билетные кассы и новые виды транспорта. «Расширение функционала ПО требуется именно в части автоматизации процессов, следующих за распознаванием, в частности — автоматизации оплаты на кассах», — добавил технический директор Crosstech Solutions Group Никита Андреянов.

Некоторые эксперты сочли, что расширение функционала FacePay сможет стать для россиян альтернативой ушедших с отечественного рынка бесконтактных технологий оплаты через смартфон Apple Pay и Google Pay. Однако юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин сомневается, что идея оплаты биометрией может быть безопасной заменой этих систем.

«Разворачивание оплаты через биометрию лица, через централизованную инфраструктуру на фоне утечек персональных данных из крупных российских компаний-операторов, а также утечек из ГИС нельзя назвать антикризисной мерой, учитывая обострение на международной арене и увеличение числа кибератак на российские объекты инфраструктуры и серверы коммерческих компаний», — предупредил специалист.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что с апреля в столице начнут тестировать оплату проезда с помощью системы FacePay в трамваях и автобусах. Вице-мэр уточнил, что испытания сначала будут закрытыми — первыми технологию опробуют сотрудники транспортного комплекса.

В октябре 2021 года оплату проезда с помощью биометрии лица запустили на всех станциях московского метро. Специалисты в области информационных технологий назвали новую функцию мировым прорывом в транспорте. Для оплаты проезда при помощи FacePay нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и «Тройку» к сервису в приложении «Метро Москвы». По словам аналитиков TelecomDaily, система не является инструментом слежки и абсолютно безопасна.