Россиянам назвали основные симптомы головной боли напряжения

Невролог Жданов назвал нехватку воздуха и тревожность симптомами головной боли напряжения

Врач-невролог, доктор медицинских наук Геннадий Жданов назвал россиянам основные симптомы головной боли напряжения. Его слова передает издание «Вечерняя Москва»

Жданов сказал, что симптомы головной боли напряжения обширны. Самыми характерными из них считаются нехватка воздуха и чувство удушья, человек может испытывать внутреннее беспокойство, повышенный уровень тревожности. Также, по словам медика, этот недуг может сопровождаться колющими болями в области сердца, будто оно работает с перебоями, а на определенном этапе могут начаться неприятные боли в животе и эпигастральной области.

В заключение невролог предупредил россиян, что головная боль напряжения характеризуется неприятными ощущениями в лобно-теменной, височных или затылочно-шейных областях. Она возникает из-за длительного пребывания в душном помещении, переутомления, эмоционального напряжения, сидячего образа жизни или глубокой депрессии.

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