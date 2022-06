Невролог перечислила способы избавления от мигрени

Невролог Датта посоветовала отказаться от шоколада и сыра для снижения приступов мигрени

Профессор Шай Датта, директор отделения когнитивной неврологии в больнице Нью-Йоркского университета Лангоне на Лонг-Айленде, перечислила способы избавления от мигрени. По ее словам, отказ от шоколада и сыра, а также нормализация сна помогут снизить приступы и вернуться к нормальной жизни, сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).

Первое, что рекомендует сделать эксперт для облегчения самочувствия, — изменить образ жизни и нормализовать режим сна. По ее словам, необходимо ложиться спать в одно и то же время, в том числе в выходные и праздничные дни, чтобы предотвратить частоту и силу приступов мигрени.

Также она советует по возможности меньше нервничать, поскольку стресс является распространенным триггером головных болей: медитация, расслабляющая музыка, йога и массаж могут помочь снять напряжение и предотвратить мигрень.

По мнению невролога, диета также играет важную роль в предотвращении приступов мигрени, так как примерно у десяти процентов людей с сильными головными болями именно еда становится их причиной. Чтобы улучшить самочувствие, Датта советует добавить в рацион больше овощей и фруктов и отказаться от шоколада, хлебобулочных изделий, кисломолочных продуктов, апельсинового сока, красных слив, папайи, маракуйи, инжира, фиников, авокадо, орехов и орехового масла, оливок, cоевых продуктов, помидоров, лука, гороха, фасоли, кукурузы, квашеной капусты, уксуса.

Потребление сыра эксперт также рекомендует сократить, потому что в нем содержится тирамин — органическое вещество из группы биогенных аминов, которое обладает сосудосуживающим действием, повышает кровяное давление, влияет на процессы возбуждения и торможения в нервной системе и может спровоцировать мигрень.

Также, по мнению специалиста, справиться с приступами мигрени помогут ароматерапия с использованием масла имбиря и лаванды, умеренные занятия спортом, отказ от различных химических добавок, которые используют для усиления вкуса тех или иных блюд.

Датта призывает обязательно пройти обследование у врача, если голова болит 15 и более раз в месяц. Специалист по мигрени подберет соответствующее лечение и препараты, которые помогут убрать привычные триггеры и уменьшить частоту приступов, подытожила профессор.

