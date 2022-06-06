Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Томской области появится «Голландская деревня» для туристов

В селе Ягодное построят «голландскую деревню» для празднования Дня молока и Дня сыра

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Импровизированная голландская деревня для празднования Дня молока и Дня сыра появится в селе Ягодное в Томской области в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новая туристическая инфраструктура разместится на территории ООО «Сырная история». Также планируется организовать мастер-классы по варке сыра и построить железную дорогу вокруг деревни. Общий объем инвестиций составит порядка шести миллионов рублей.

«У нас есть ферма и есть сыроварня, но не хватает какой-то объединяющей истории. Мы хотим построить "голландскую деревню" с мельницей на "пятачке" и проводить здесь праздники», — рассказал генеральный директор сыроварни Дмитрий Урусов.

По его словам, одна из целей проекта — увеличение продолжительности пребывания посетителей на ферме. Сейчас экскурсии длятся 1,5-2 часа.

Ранее в мае Томская область подала 20 заявок на развитие внутреннего туризма на общую сумму порядка 150 миллионов рублей. Власти региона намерены запустить гастрономические туры, а также обустроить пляжи и национальные маршруты.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Опубликовано видео сбитого украинского вертолета с замкомандующего ВМСУ на борту
Введение карантина в российском регионе из-за паразита у медведя объяснили
Врач предупредила о смертельной опасности частой привычки хозяек
Причиной взрыва в Херсоне назвали разборки бизнесменов
Российский полицейский подал жалобу на приговор за госизмену в пользу Украины
Названо число спутников российской «Сферы»
В Мариуполе запретили купаться из-за мин на пляжах
Названы простые способы сбросить вес без диет
Элитные десантники из Великобритании устроили оргию в здании казармы
В «Макдоналдс» назвали адреса первых перезапущенных ресторанов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.