В Томской области появится «Голландская деревня» для туристов

В селе Ягодное построят «голландскую деревню» для празднования Дня молока и Дня сыра

Импровизированная голландская деревня для празднования Дня молока и Дня сыра появится в селе Ягодное в Томской области в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Новая туристическая инфраструктура разместится на территории ООО «Сырная история». Также планируется организовать мастер-классы по варке сыра и построить железную дорогу вокруг деревни. Общий объем инвестиций составит порядка шести миллионов рублей.

«У нас есть ферма и есть сыроварня, но не хватает какой-то объединяющей истории. Мы хотим построить "голландскую деревню" с мельницей на "пятачке" и проводить здесь праздники», — рассказал генеральный директор сыроварни Дмитрий Урусов.

По его словам, одна из целей проекта — увеличение продолжительности пребывания посетителей на ферме. Сейчас экскурсии длятся 1,5-2 часа.

Ранее в мае Томская область подала 20 заявок на развитие внутреннего туризма на общую сумму порядка 150 миллионов рублей. Власти региона намерены запустить гастрономические туры, а также обустроить пляжи и национальные маршруты.