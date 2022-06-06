В Запорожье предложили национализировать имущество украинских олигархов

Власти Запорожской области призвали национализировать имущество украинских олигархов

Имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области необходимо национализировать. С таким предложением выступил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Ранее власти Запорожской области уже решили вопрос национализации имущества, принадлежавшего Киеву по состоянию на 24 февраля. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации области Евгений Балицкий.

Следующим шагом Рогов призвал национализировать имущество украинских олигархов. «Это Пинчук, Коломойский, Ахметов и другие персонажи. Все их фамилии известны. Национализация их имущества — это необходимое и логичное действие с целью реализации интересов живущих здесь людей», — заявил он.

По словам чиновника, после распада Советского Союза некоторые стратегические предприятия региона фактически были украдены олигархами. Он также отметил, что продолжать отчисления и исполнять обязательства перед владельцами предприятий неразумно, так как они «финансируют украинских националистов и помогают киевскому режиму убивать мирное население». Национализацию он назвал «исторической необходимостью».

Рогов также рассказал, что, по его информации, украинские олигархи Ахметов и Коломойский продолжают финансировать националистические группировки.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал постановления о национализации объектов водоснабжения, энергообеспечения, железнодорожной инфраструктуры и имущества банков, располагавшихся на территориях, которые перешли под контроль ДНР.