В Индии нашли необычный способ спастись от последствий изменения климата

В Индии начали сажать деревья в честь свадеб и похорон

В индийском штате Раджастан нашли необычный способ спастись от последствий изменения климата с помощью деревьев. Граждане страны начали сажать растения в честь похорон, свадеб, рождения детей и других значимых семейных событий, сообщает Eco Business.

Жители штата сажают деревья в рамках многолетней программы озеленения пустынных земель «Семейное лесное хозяйство». Целью проекта является сохранение лесных ресурсов Индии. Отмечается, что сажать можно только местные растения, так как другие виды могут навредить экосистеме.

Расположенный на северо-западе страны Раджистан отличается высокой степенью деградации почвы. Земля страдает от сельского хозяйства, вырубки лесов, строительства и глобального потепления. Леса составляют только восемь процентов территории. Плохое качество почвы подрывает продовольственную безопасность и лишает жителей части доходов. Включение посадки растений в национальные традиции помогло повысить уровень грунтовых вод и урожайность, а также частично восстановить биоразнообразие. К настоящему моменту участники программы посадили около 3,5 миллиона деревьев.

В феврале в Саудовской Аравии решили использовать растения для защиты от песчаных бурь. Активисты пообещали посадить не менее 250 деревьев саксаул до 2022 года. Данный вид растений не боится высоких температур и может производить семена в засушливом климате, а его корни способны сдержать песок во время бурь.