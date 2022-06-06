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В Индии нашли необычный способ спастись от последствий изменения климата

В Индии начали сажать деревья в честь свадеб и похорон

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

В индийском штате Раджастан нашли необычный способ спастись от последствий изменения климата с помощью деревьев. Граждане страны начали сажать растения в честь похорон, свадеб, рождения детей и других значимых семейных событий, сообщает Eco Business.

Жители штата сажают деревья в рамках многолетней программы озеленения пустынных земель «Семейное лесное хозяйство». Целью проекта является сохранение лесных ресурсов Индии. Отмечается, что сажать можно только местные растения, так как другие виды могут навредить экосистеме.

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Расположенный на северо-западе страны Раджистан отличается высокой степенью деградации почвы. Земля страдает от сельского хозяйства, вырубки лесов, строительства и глобального потепления. Леса составляют только восемь процентов территории. Плохое качество почвы подрывает продовольственную безопасность и лишает жителей части доходов. Включение посадки растений в национальные традиции помогло повысить уровень грунтовых вод и урожайность, а также частично восстановить биоразнообразие. К настоящему моменту участники программы посадили около 3,5 миллиона деревьев.

В феврале в Саудовской Аравии решили использовать растения для защиты от песчаных бурь. Активисты пообещали посадить не менее 250 деревьев саксаул до 2022 года. Данный вид растений не боится высоких температур и может производить семена в засушливом климате, а его корни способны сдержать песок во время бурь.

Александра Качан
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