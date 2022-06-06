Диетолог предупредила об опасности кваса

Диетолог Елена Соломатина объяснила, что квас может привести к диабету

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что употребление магазинного кваса может грозить опасностью. Слова специалистки приводит «Москва 24».

По мнению эксперта, регулярное употребление этого напитка способно привести к диабету второго типа и преждевременному старению. Кроме того, магазинный квас грозит набором лишнего веса, повреждает эндотелий сосудов и вызывает гликирование тканей, из-за чего они не могут нормально функционировать. Это, по словам Соломатиной, связано с тем, что в нем содержится большое количество сахара. «Это просто напиток под названием квас. То есть это сахар, это различные добавки, которые ничего общего с квасом не имеют. Обычная газированная вода со всякими вредностями», — объяснила она.

Диетолог отметила, что квас не рекомендуется людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поскольку он раздражает слизистую. В хорошо побродившем квасе присутствует небольшой процент алкоголя, поэтому его нежелательно употреблять при заболеваниях нервной системы. «Также детям, водителям, потому что можно квас попить, а потом попасть... Людям, у которых есть проблема с сердечно-сосудистой системой, если вдруг возникает дискомфорт, метеоризм после употребления кваса. Это может тоже давить на диафрагму. И этим людям тоже надо остерегаться, даже если нет прямой проблемы со стороны ЖКТ», — объяснила она.

По словам Соломатиной, следует отдавать предпочтение натуральному квасу. В день здоровому человеку можно выпивать 200-250 миллилитров этого напитка.

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