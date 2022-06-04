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Россиянам раскрыли рецепт полезной окрошки

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала добавлять в окрошку вареное мясо вместо колбасы

Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Российский эндокринолог Зухра Павлова раскрыла рецепт полезной для организма окрошки. Советами на эту тему специалистка поделилась с KP.RU.

В первую очередь врач заявила, что данное блюдо является одним из самых правильных для питания. «В ней очень хороший белок (яйца) и много сложных углеводов (овощи и зелень), а редиска — источник сульфорафана и индол-3-карбинола; эти вещества играют огромную роль в профилактике онкологии», — уточнила она.

По мнению медика, во время приготовления окрошки лучше не счищать с огурцов кожуру, поскольку в ней, как и в зелени, содержится большое количество клетчатки. В то же время вместо колбасы она посоветовала добавлять в блюдо вареное мясо, а именно говядину или курицу, поскольку обработанное мясо может вызывать злокачественные опухоли.

Кроме этого, Павлова подчеркнула, что в качестве заправки следует применять кефир жирностью до 3,2 процента или натуральный квас, в состав которого не входят добавки и сахар.

Потреблять окрошку в пищу лучше не холодной, а комнатной температуры, считает эксперт. По ее словам, холодная еда приводит к переохлаждению слизистых оболочек и спазму желчных путей, что чревато запорами.

Ранее диетолог и консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев посоветовал отказаться от окрошки некоторым людям, в первую очередь тем, у кого проблемы с кишечником.

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Майя Пономаренко
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