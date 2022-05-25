Диетолог призвал отказаться от окрошки некоторых людей
Диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев посоветовал отказаться от окрошки некоторым людям. Любимое миллионами россиян летнее блюдо он запретил есть тем, у кого есть проблемы с кишечником, сообщил Life.
«Самым полезным считается окрошка с кефиром или айраном, но в нее не следует добавлять много картофеля и жирной колбасы», — пояснил врач.
Диетолог уточнил, что окрошка улучшает пищеварение и стимулирует метаболизм, но для людей с больным ЖКТ она вредна. «Окрошка — исключительно летнее блюдо, повышающее усвояемость пищи и стимулирующее обмен веществ. Но больной кишечник — противопоказание для включения ее в меню», — прокомментировал эксперт.
Александр Андреев также добавил, что окрошка на кефире противопоказана людям с лактазной недостаточностью, а тем, у кого больное сердце, следует отказаться от окрошки, где много жирной колбасы и рыбы.
Ранее диетолог поставил точку в спорах о том, какую окрошку выбрать, на квасе или на кефире. Марина Хоркавая объяснила, что входящие в состав кваса дрожжи являются отличной профилактикой против гнойников, а кефир стимулирует пищеварение.