Диетолог призвал отказаться от окрошки некоторых людей

Диетолог Александр Андреев запретил окрошку людям с больным кишечником

Диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев посоветовал отказаться от окрошки некоторым людям. Любимое миллионами россиян летнее блюдо он запретил есть тем, у кого есть проблемы с кишечником, сообщил Life.

«Самым полезным считается окрошка с кефиром или айраном, но в нее не следует добавлять много картофеля и жирной колбасы», — пояснил врач.

Диетолог уточнил, что окрошка улучшает пищеварение и стимулирует метаболизм, но для людей с больным ЖКТ она вредна. «Окрошка — исключительно летнее блюдо, повышающее усвояемость пищи и стимулирующее обмен веществ. Но больной кишечник — противопоказание для включения ее в меню», — прокомментировал эксперт.

Александр Андреев также добавил, что окрошка на кефире противопоказана людям с лактазной недостаточностью, а тем, у кого больное сердце, следует отказаться от окрошки, где много жирной колбасы и рыбы.

Ранее диетолог поставил точку в спорах о том, какую окрошку выбрать, на квасе или на кефире. Марина Хоркавая объяснила, что входящие в состав кваса дрожжи являются отличной профилактикой против гнойников, а кефир стимулирует пищеварение.