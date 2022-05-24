Диетолог поставила точку в спорах о пользе окрошки на квасе или кефире

Диетолог Марина Хоркавая: окрошка на квасе стимулирует обмен веществ в организме

Диетолог Марина Хоркавая поставила точку в спорах об основах для окрошки и назвала пользу и вред каждого из вариантов. В статье для издания «Доктор Питер» она пояснила, что популярное летнее блюдо на квасе стимулирует обмен веществ в организме и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Эксперт также отметила, что входящие в состав кваса дрожжи являются отличной профилактикой против гнойников. Однако при этом минусов у этого блюда тоже немало. По словам диетолога, обязательный ингредиент окрошки — картофель — в сочетании с квасом стимулирует аппетит. Чувство насыщения будет недолгим, и человеку вновь захочется что-то съесть. Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, такой вариант может не подойти.

Что касается окрошки на кефире, продолжает врач, в этом блюде присутствует достаточное количество кальция и витаминов группы В. Кефир поспособствует усвояемости ингредиентов и укреплению нервной системы, а также поможет получить красивую кожу и густые волосы.

Однако этот вариант может оказаться очень калорийным, поэтому тем, кто следит за фигурой, следует быть осторожнее. По ее подсчетам, в 100 граммах блюда может оказаться 60 килокалорий.

Ранее диетолог Йорн Класен порекомендовал продукты для диеты при ранних стадиях ожирения печени. По его словам, нужно есть много растительной пищи (фасоль, болгарский перец, грибы, капусту, шпинат, кабачки, редис, зелень, салат), включая ферментированные овощи (квашеную капусту, кимчи и мисо).