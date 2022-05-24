Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Диетолог поставила точку в спорах о пользе окрошки на квасе или кефире

Диетолог Марина Хоркавая: окрошка на квасе стимулирует обмен веществ в организме

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Диетолог Марина Хоркавая поставила точку в спорах об основах для окрошки и назвала пользу и вред каждого из вариантов. В статье для издания «Доктор Питер» она пояснила, что популярное летнее блюдо на квасе стимулирует обмен веществ в организме и нормализует работу сердечно-сосудистой системы.

Эксперт также отметила, что входящие в состав кваса дрожжи являются отличной профилактикой против гнойников. Однако при этом минусов у этого блюда тоже немало. По словам диетолога, обязательный ингредиент окрошки — картофель — в сочетании с квасом стимулирует аппетит. Чувство насыщения будет недолгим, и человеку вновь захочется что-то съесть. Тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов, такой вариант может не подойти.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Что касается окрошки на кефире, продолжает врач, в этом блюде присутствует достаточное количество кальция и витаминов группы В. Кефир поспособствует усвояемости ингредиентов и укреплению нервной системы, а также поможет получить красивую кожу и густые волосы.

Однако этот вариант может оказаться очень калорийным, поэтому тем, кто следит за фигурой, следует быть осторожнее. По ее подсчетам, в 100 граммах блюда может оказаться 60 килокалорий.

Ранее диетолог Йорн Класен порекомендовал продукты для диеты при ранних стадиях ожирения печени. По его словам, нужно есть много растительной пищи (фасоль, болгарский перец, грибы, капусту, шпинат, кабачки, редис, зелень, салат), включая ферментированные овощи (квашеную капусту, кимчи и мисо).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Кальницкая
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил о сознательном замедлении наступления российских военных на Украине
Роспотребнадзор рассказал о способах заражения оспой обезьян
На Украине рассказали о планах ввести войска в Крым
Швеция и Финляндия примут участие в саммите НАТО
Казахстан заявил о применении электрошокеров к своим туристам в Узбекистане
В России заочно арестовали экс-командира батальона «Айдар»
В Госдуме заявили о «медиагеноциде» российских СМИ
Пловец-рекордсмен одолжил деньги несовершеннолетней спортсменке и получил угрозы
Крокодил напал на игравшего на берегу реки семилетнего мальчика и убил его
В Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.