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Раскрыта стоимость туров с прямым перелетом на новый пляжный зарубежный курорт

АТОР: стоимость путевок на озеро Иссык-Куль в Киргизии начинается от 21,5 тысячи рублей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли отечественным туристам оптимальную стоимость путевок с прямым перелетом на новый пляжный курорт в Киргизии. Об этом сообщается на сайте организации.

Соотечественникам предложили отдохнуть на горном озере Иссык-Куль, которое считается одним из самых чистых и глубоких на планете. «Благодаря редкому сочетанию разных видов климата и воде, которая по богатству минерального состава во многом не уступает морской, Иссык-Куль ежегодно привлекает сотни тысяч путешественников», — отметили в АТОР.

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Экскурсионные и экспедиционные туры на зарубежный курорт предлагают компании «Русский Экспресс», «Интурист», Space Travel, «ВЕДИ Групп», BSI Group и PAC Group. Например, стоимость десятидневного отдыха у туроператора «ВЕДИ Групп» начинается от 348 долларов (21,5 тысячи рублей) на человека.

«Русский Экспресс» предлагает провести отпуск на озере за 32,4 тысячи рублей с человека, у PAC Group цены на комбинированные туры (Бишкек, озеро Иссык-Куль, Каракол, Боконбаево, Кочкор) начинаются от 1,2 тысячи евро (79,1 тысячи рублей) на двоих. В сумму входит прямой перелет и проживание. Путевку в Киргизию у «Интуриста» можно купить за 132 тысячи рублей на двоих на девять дней.

Ранее в июне самым популярным зарубежным направлением для путешествий летом с детьми была названа Армения, куда доля от всех международных бронирований составляет 25 процентов. На втором месте Турция с 19,6 процента заказов, на третьем — Киргизия с долей 15,9 процента.

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Валентина Процкова
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