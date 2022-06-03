Названы самые популярные города для путешествий с детьми у россиян

OneTwoTrip: россияне отправятся в путешествия с детьми в Москву, Сочи и Санкт-Петербург

Самыми популярными направлениями для путешествий летом с детьми названы Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, большинство россиян запланировали этим летом отправиться в Москву (доля бронирований авиабилетов составила 21,6 процента). В Сочи полетят 18,1 процента клиентов сервиса — популярность города выросла на 56 процентов по сравнению с прошлым годом. На третьем месте Санкт-Петербург: северную столицу выбрали 8,8 процента туристов.

Также путешественники заинтересовались перелетами в Махачкалу (доля составила 6,2 процента). В Симферополь оформлено 4,1 процента заказов, в Минеральные Воды — 3,7 процента, в Калининград — 3,3 процента, в Уфу — 2,5 процента. Замыкают список самых привлекательных для семейного отдыха авианаправлений Екатеринбург (туда решили отправиться два процента туристов) и Новосибирск (1,5 процента).

В списке популярных железнодорожных направлений для летних путешествий в тройку лидеров вошли Москва (18,5 процента), Санкт-Петербург (10,2 процента) и Сочи (6,8 процента). Следом идет Анапа — сюда совершили бронирования 5,3 процента семей, Краснодар — 2,9 процента, Симферополь — 2,6 процента, Новороссийск — 2,3 процента, Ростов-на-Дону — 2,2 процента, Лазаревское — 1,7 процента и Казань — 1,5 процента.

Среди зарубежных стран лидирует Армения — доля направления составляет 25 процентов от всех международных бронирований. На втором месте Турция с 19,6 процента заказов, на третьем — Киргизия с долей 15,9 процента. Также привлекают путешественников с детьми Таджикистан (6,4 процента), Казахстан (4,8 процента), Азербайджан (4,3 процента), Израиль (2,5 процента), Греция (2,4 процента), Мальдивы (1,8 процента) и Узбекистан (1,6 процента).

Ранее в мае россиянам рассказали, как сделать летний отдых ребенка безопасным. По словам руководителя «Партизанского лагеря» в Коломне Бориса Носова, перед покупкой путевки в детский лагерь необходимо проверить документы об организации безопасности в учреждении.