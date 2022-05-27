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Россиянам раскрыли способ сделать летний отдых ребенка безопасным

Специалист посоветовал проверять документы детского лагеря перед покупкой путевок

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Руководитель «Партизанского лагеря» в Коломне Борис Носов раскрыл россиянам способ сделать летний отдых ребенка безопасным. Его советы приводит «Радио 1».

Так, специалист рассказал, что перед покупкой путевок в детский лагерь родителям следует проверить документы об организации безопасности на объекте — имеется ли паспорт безопасности, а также соответствует ли учреждение санитарно-эпидемиологическим нормам. Если в лагере все хорошо, руководство «спокойно даст ответы» на интересующие вопросы, отметил Носов. Также если объект находится недалеко, можно съездить туда и самостоятельно все осмотреть.

При этом эксперт напомнил, что в ряде детских лагерей запрещено использование любых мобильных устройств, в связи с чем следует поинтересоваться у руководства, как будет организована система связи между родителями и детьми.

Ранее в мае соотечественникам раскрыли способ сэкономить на отдыхе своих детей — россиянам рассказали о возможности бесплатно получить путевку в один из федеральных детских лагерей. Для этого необходимо зарегистрироваться в системе «Путевка».

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Валентина Процкова
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