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Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в платье Mônot с кожаным корсетом и глубоким декольте

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует People.

52-летняя знаменитость появилась на красной ковровой дорожке церемонии MTV Movie & TV Awards 2022 в черном платье Mônot с кожаным корсетом, глубоким декольте и вырезами на бедрах. Она дополнила наряд бриллиантовым ожерельем, браслетом, серьгами-подвесками и массивными кольцами, усыпанными камнями.

Известно, что Лопес была удостоена награды Generation Award. Исполнительница поблагодарила «разочарование и неудачу» за то, что они научили ее быть сильной.

Ранее в июне Дженнифер Лопес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Знаменитость отправилась на тренировку в танцевальную студию. Папарацци запечатлели ее в облегающих оранжевых лосинах, белых кроссовках и худи с разноцветным принтом. При этом на фото видно, что на лице Лопес полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий небрежный пучок и зафиксированы заколкой.

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Дарья Шляпужникова
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