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Дженнифер Лопес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

52-летняя Дженнифер Лопес отправилась на тренировку без макияжа и вызвала споры в сети

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

52-летняя знаменитость отправилась на тренировку в танцевальную студию. Папарацци запечатлели поп-исполнительницу в облегающих оранжевых лосинах, белых кроссовках и худи с разноцветным принтом. Свой образ Лопес дополнила солнцезащитными очками, белой сумкой из кожи с бамбуковыми ручками и шейкером, украшенный стразами. При этом на фото видно, что на ее лице полностью отсутствует макияж, а волосы собраны в низкий небрежный пучок и зафиксированы заколкой.

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Поклонники были озадачены внешним видом звезды и отметили, что на данных снимках Лопес выглядит совершенно иначе, чем на фото, которые она публикует в соцсетях. «С ней что-то не так. Она выглядит странно», «Она далеко не красотка без всей этой чепухи на лице!», «Она выглядит старой», «Абсолютно не на что смотреть, когда она не в сценическом образе», «Наконец-то мы тебя увидели настоящую», — высказывались они.

Однако нашлись и те фанаты, которые оценили естественную красоту знаменитости. «Вот это настоящая Дженнифер Лопес без фильтров и фотошопа», «Совершенно обычная Джейн без макияжа», «Выглядишь отлично без всех этих фильтров, Джен!», «Всем бы нам так выглядеть, как она в свои 52», «Отличная фигура и кожа», — писали юзеры.

Раннее в июне Дженнифер Лопес показала тело в черном бикини и восхитила фанатов. На опубликованных кадрах певица позирует у бассейна в раздельном купальнике на тонких бретелях. При этом поп-исполнительница дополнила свой образ солнцезащитными очками, пляжной туникой и открытыми туфлями на шпильке.

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Мария Винар
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