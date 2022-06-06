Врачи спасли российского оленевода после нападения медведя

Ямальские врачи спасли оленевода, на которого напал бурый медведь

Врачи из города Тарко-Сале в Пуровском районе Ямала спасли российского оленевода, на которого напал бурый медведь. Об этом сообщает «Ямал-медиа».

Медведь напал на мужчину 4 июня. Тогда пострадавшего доставили в Таркосалинскую ЦБР санитарной авиацией с травмами тела, лица и головы в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели экстренную операцию.

Мужчина находится в реанимации. Медикам удалось стабилизировать его состояние — за ним продолжают круглосуточно наблюдать врачи.

Ранее в Магаданской области медведь убил мужчину, напав на лодку с рыбаками. Инцидент произошел в районе острова Умара — привлеченный запахом рыбы медведь подошел к людям, когда они в лодке причалили к берегу.